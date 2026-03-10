Koncert z okazji Dnia Kobiet Data publikacji 10.03.2026 Powrót Drukuj W studiu koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, przy ulicy Modzelewskiego w Warszawie, odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet dla funkcjonariuszek oraz pracownic Komendy Głównej Policji.

Spotkanie z udziałem sekretarza stanu w MSWiA Czesława Mroczka, Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia i I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera oraz zaproszonych gości było wyrazem uznania i wdzięczności za codzienną pracę, profesjonalizm i zaangażowanie funkcjonariuszek oraz pracownic Komendy Głównej Policji. Dzień ten był okazją do wspólnego świętowania oraz chwili wytchnienia w wyjątkowej, muzycznej oprawie.

Wydarzenie uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, pod batutą insp. Janusza Trzepizura, której towarzyszyli wokaliści: Małgorzata Szarek, Janusz Szrom, Krzysztof Ciborski, Jarosław Plichta oraz Jakub Szwitkaw. Repertuar przygotowany specjalnie na tę okazję dostarczył wszystkim Paniom niezapomnianych wrażeń.

Po uroczystości reprezentacja polskiej Policji w piłce nożnej kobiet wraz z jej selekcjonerem mł. insp. w st. spocz. Andrzejem Kuczyńskim z BMWP KGP podziękowała Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. Markowi Boroniowi za zaangażowanie i wsparcie, jakiego udziela piłkarkom, które łączą służbę w Policji z treningami i występami na boiskach w Polsce i poza jej granicami.

Przypomnijmy, że w tegorocznym XVI Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja reprezentacja Policji kobiet wywalczyła złoto, pokonując w finale drużynę 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Koncert dla Pań zorganizował Gabinet Komendanta Głównego Policji.