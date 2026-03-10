Wpadł, bo jechał za szybko. Był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania - AktualnościPolicja.pl

Aktualności

Wpadł, bo jechał za szybko. Był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania

Data publikacji 10.03.2026
Policjanci krośnieńskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Volkswagenem, który w terenie zabudowanym jechał szybciej niż powinien. Nie zakończyło się tylko na mandancie i punktach karnych, bowiem jak się okazało, 43-latek był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez stronę niemiecką do prowadzonego postępowania karnego. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, przychylił się do wniosku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt.

W piątek (6 marca) policjanci Wydziału Ruchu Drogowego krośnieńskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Volkswagenem, który w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h jechał o 24 km/h szybciej niż powinien. Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że 43-latek jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez stronę niemiecką do prowadzonego postępowania karnego. Jest on podejrzany o przewóz z Niemiec do Polski, pochodzących z kradzieży pojazdu i przyczepki samochodowej. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze po zapoznaniu się z materiałami sprawy, a także po wykonaniu z podejrzanym czynności, wystąpił do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny, a w kolejnym etapie przekazanie stronie niemieckiej osoby ściganej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. W poniedziałek (9 marca) decyzją sądu, 43-latek został tymczasowo aresztowany.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kc)

