Fikcyjne kradzieże warte 700 tys. zł. Policyjna akcja kilku jednostek zakończona zatrzymaniem pięciu osób Data publikacji 10.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową KMP w Poznaniu, wspierani przez Grupę Realizacyjną KMP Poznań oraz funkcjonariuszy jednostek kontrterrorystycznych z kilku miast, zatrzymali pięć osób podejrzanych o upozorowanie kradzieży dwóch samochodów marki Dodge RAM. Celem sprawców było wyłudzenie blisko 700 tysięcy złotych z tytułu odszkodowania z polisy autocasco. Trzy osoby najbliższe miesiące spędzą w areszcie.

Sprawa ma swój początek w ubiegłym roku. W odstępie około dwóch miesięcy do poznańskich policjantów wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące kradzieży samochodów marki Dodge RAM. Do pierwszego zdarzenia miało dojść pod koniec czerwca 2025 roku na poznańskim Nowym Mieście, drugie zgłoszenie dotyczyło pojazdu rzekomo skradzionego na terenie dzielnicy Stare Miasto. Właściciele pojazdów oszacowali łączne straty na blisko 700 tysięcy złotych.

Policjanci prowadzący postępowanie już na wczesnym etapie zaczęli nabierać podejrzeń co do okoliczności obu zdarzeń. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego oraz przebiegu zdarzeń wskazywała, że zgłoszone kradzieże mogły być fikcyjne. Do sprawy włączyli się kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Funkcjonariusze szczegółowo przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy, w tym nagrania z monitoringów oraz informacje operacyjne. Skrupulatna praca śledczych doprowadziła do przełomu w sprawie. Z ustaleń policjantów wynikało, że podejrzani sprowadzili ze Stanów Zjednoczonych dwa pojazdy marki Dodge RAM. Następnie zaplanowali upozorowanie ich kradzieży na terenie Poznania, aby po zgłoszeniu przestępstwa uzyskać wysokie odszkodowanie z polisy AC.

W rzeczywistości samochody nie zostały skradzione. Jak ustalili śledczy, pojazdy zostały ukryte przez podejrzanych w dwóch różnych lokalizacjach – na terenie Poznania oraz Środy Wielkopolskiej.

17 lutego 2026 roku przeprowadzono skoordynowaną akcję policji. W działaniach brali udział funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową KMP w Poznaniu, Grupy Realizacyjnej KMP w Poznaniu oraz policjanci Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Łodzi i Bydgoszczy.

Podczas akcji sprawdzono łącznie osiem adresów na terenie Poznania oraz Środy Wielkopolskiej. Policjanci zatrzymali pięć osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze – czterech mężczyzn w wieku od 34 do 41 lat oraz 34-letnią kobietę.

W trakcie realizacji funkcjonariusze odnaleźli także poszukiwane pojazdy. Na terenie jednej z firm w Poznaniu policjanci odnaleźli Dodge RAM, którego kradzież zgłoszono we wrześniu 2025 roku na Starym Mieście. Z kolei podczas przeszukania warsztatu na terenie Środy Wielkopolskiej odnaleziono części drugiego z pojazdów, który został już całkowicie rozebrany.

W tym samym warsztacie policjanci zabezpieczyli również blisko 300 gramów różnych substancji narkotycznych – od marihuany po amfetaminę. Funkcjonariusze znaleźli także urządzenia zagłuszające sygnały GPS i GSM, wykorzystywane do kradzieży pojazdów, a także numeratory służące do nabijania numerów VIN oraz tablice rejestracyjne od różnych pojazdów. Procesowo zabezpieczono również znaczną ilość gotówki oraz samochody marek premium znajdujące się na posesjach należących do podejrzanych.

Zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty dotyczące usiłowania wyłudzenia odszkodowania oraz oszustwa znacznej wartości. Jeden z mężczyzn odpowie dodatkowo za posiadanie środków odurzających.

Decyzją sądu wobec trzech mężczyzn zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Pozostałe dwie osoby zostały objęte dozorem policyjnym, zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz poręczeniami majątkowymi.

Za próbę oszustwa znacznej wartości podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.