Dostali areszt za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia Data publikacji 10.03.2026 Powrót Drukuj Sąd Rejonowy w Mogilnie na trzy miesiące aresztował dwóch mężczyzn, którzy przy użyciu niebezpiecznych narzędzi pobili 23-letniego mieszkańca Strzelna. Teraz sprawcom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło pod koniec lutego br. Po godzinie 17:00 dyżurny mogileńskiej komendy otrzymał informację, że na ulicy Rynek w Strzelnie dwóch młodych mężczyzn zaatakowało i pobiło 23-latka, zadając mu ciosy nożem i dodatkowo strzelając z pistoletu gazowego na metalowy śrut. Napastnicy dodatkowo kierowali groźby wobec świadka zgłaszającego interwencję.

Poszkodowany 23-latek z ranami ciętymi został odwieziony do szpitala. Na szczęście bez zagrożenia życia i zdrowia. Policjanci zatrzymali do sprawy 19 i 20-latka. Dodatkowo w wyniku przeszukania, u starszego z nich znaleźli niewielką ilość narkotyków. Sprawcy trafili do policyjnego aresztu, gdzie przedstawiono im zarzuty pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, kierowania gróźb karalnych i posiadania substancji narkotycznych.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Mogilnie zastosował wobec sprawców areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Zatrzymanym grozi teraz kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.