Wyprzedzała na łuku drogi - zatrzymana przez grupę Speed Data publikacji 11.03.2026 Powrót Drukuj Kierująca dacią wyprzedzała autobus na łuku drogi i doprowadziła do niebezpiecznej sytuacji z jadącym z naprzeciwka radiowozem. Policjanci z podlaskiej grupy SPEED zatrzymali samochód do kontroli. Kierująca została ukarana mandatem w wysokości 3 tys. zł, a na jej konto trafiło 10 punktów.

Do zdarzenia doszło na DK 8 w Sztabinie, na trasie w kierunku Białegostoku. Policyjny wideorejestrator zarejestrował moment, w którym kierująca białą Dacią rozpoczęła manewr wyprzedzania autobusu na łuku drogi. Nie upewniła się, czy ma do tego wystarczającą widoczność i miejsce. W tym czasie z przeciwnego kierunku nadjeżdżał radiowóz. Niewiele brakowało do czołowego zderzenia. Mundurowi zawrócili i zatrzymali pojazd do kontroli.

Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym innego niż kolizja kierująca została ukarana mandatem w wysokości 3 tys. zł oraz 10 punktami. Pamiętajmy, że nieprawidłowe wyprzedzanie, szczególnie na zakrętach i w miejscach o ograniczonej widoczności, może doprowadzić do tragedii.

( KWP w Białymstoku / mw)