Wrocławscy policjanci wyważyli drzwi i zatrzymali m.in. poszukiwaną kobietę, która ukryła się przed nimi w skrzyni łóżka

Kilka dni temu policjanci Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu ustalili miejsce pobytu małżeństwa, które wspólnie i w porozumieniu dopuściło się kradzieży perfum o wartości około 4 tys. zł w jednym z wrocławskich centrów handlowych. Kobieta dodatkowo była poszukiwana listem gończym w celu odbycia kary pozbawienia wolności, dlatego przed funkcjonariuszami ukrywała się w skrzyni łóżka. Małżeństwu za kradzież mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze kryminalni komendy miejskiej podjęli działania zmierzające do zatrzymania małżeństwa podejrzanego o kradzież perfum w jednym z wrocławskich centrów handlowych. Wartość skradzionego towaru oszacowano na blisko 4 tys. zł.

Policjanci ustalili, że sprawcy mogą przebywać w jednym z mieszkań przy ulicy Traugutta we Wrocławiu. Funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres, jednak pomimo wyraźnych odgłosów dobiegających z wnętrza lokalu, nikt nie otwierał drzwi.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem, że poszukiwane osoby znajdują się w środku, za zgodą administratora budynku, policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania.

Podczas sprawdzenia pomieszczeń funkcjonariusze zastali w lokalu 45-letniego mężczyznę oraz jego 42-letnią żonę. Kobieta próbowała jeszcze się ukryć, chowając się w skrzyni łóżka.

Oboje zostali zatrzymani przez policjantów. 45-latek usłyszał zarzut kradzieży, za co zgodnie z przepisami grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak się okazało, 42-latka była dodatkowo poszukiwana listem gończym przez sąd do odbycia łącznie 20 miesięcy kary pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu została doprowadzona do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

( KWP we Wrocławiu / mw)