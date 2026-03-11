Akt oskarżenia przeciwko 13 osobom - fikcyjny obrót sprzętem elektronicznym Data publikacji 11.03.2026 Powrót Drukuj Dotychczas zarzuty usłyszało ponad 140 podejrzanych. Zakresem śledztwa objęto działalność co najmniej 1600 podmiotów polskich i ponad 200 podmiotów zagranicznych, które dokonywały wyłudzeń podatkowych oraz zaniżały należności podatkowe na łączną kwotę przekraczającą 1,5 mld zł.

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 13 osobom do sprawy zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się w latach 2015 - 2017 przestępczością skarbową związaną z wyłudzeniami podatku VAT oraz zaniżeniami należności podatkowych w związku z fikcyjnym obrotem sprzętem elektronicznym. Czynności w śledztwie wykonywało Centralne Biuro Śledcze Policji i Krajowa Administracja Skarbowa.

W trakcie postępowania ustalono, że m.in. na terenie Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Węgier, Niemiec oraz innych państw Europy działała zorganizowana grupa przestępcza. Jej celem było osiąganie korzyści majątkowych poprzez popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych.

Działalność polegała na wprowadzaniu do obrotu w Polsce sprzętu elektronicznego bez zapłacenia należnego podatku VAT w wysokości 23%. W tym celu wykorzystywano mechanizm tzw. karuzeli podatkowej, z udziałem sieci powiązanych spółek oraz tzw. znikających podatników.

Członkowie grupy tworzyli i posługiwali się nierzetelną dokumentacją magazynową i księgową, w tym fałszywymi fakturami VAT. Dokumenty te miały wprowadzić w błąd polskie organy podatkowe co do rzeczywistych transakcji gospodarczych oraz zapłaty podatku VAT.

W wyniku działania zaangażowanych spółek, w okresie objętym postępowaniem uszczuplono podatek VAT w łącznej wysokości co najmniej 12 milionów złotych.

Dotychczas zarzuty usłyszało ponad 140 podejrzanych. Zakresem śledztwa objęto działalność co najmniej 1600 podmiotów polskich i ponad 200 podmiotów zagranicznych, które dokonywały wyłudzeń podatkowych oraz zaniżały należności podatkowe na łączną kwotę przekraczającą 1,5 mld zł, a następnie legalizowały uzyskane w ten sposób środki finansowe. Do sprawy dołączono również setki postępowań karnych nadzorowanych przez jednostki organizacyjne prokuratury z terenu całego kraju. Zabezpieczono niemal 400 informatycznych nośników danych, w tym dyski serwerowe.

O jednej z realizacji informowaliśmy w komunikacie: W przestępczą działalność zaangażowanych było ponad 1700 firm.