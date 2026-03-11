Zlekceważył sądowy zakaz i potrącił policjanta. 28-latek zatrzymany po pościgu Data publikacji 11.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki zdecydowanej reakcji oraz profesjonalnym działaniom policjantów 28-latek, który pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych ponownie wsiadł za kierownicę, został zatrzymany. Mężczyzna nie tylko zignorował polecenia do zatrzymania się, ale również doprowadził do zderzenia z radiowozem i potrącił policjanta, a następnie podjął ucieczkę. Podejrzany został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego miesiąca. Podczas patrolu sulęcińscy dzielnicowi zauważyli samochód osobowy, którego kierujący był im dobrze znany z wcześniejszych interwencji. Policjanci wiedzieli również, że mężczyzna posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z tym mundurowi podjęli decyzję o zatrzymaniu auta do kontroli drogowej. Dzielnicowi nadali kierującemu wyraźne sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania się. 28-latek jednak całkowicie zlekceważył polecenia funkcjonariuszy i podjął próbę ucieczki.

W trakcie manewru mającego na celu uniknięcie kontroli doprowadził do zderzenia z oznakowanym radiowozem policyjnym. Gdy jeden z policjantów podbiegł do pojazdu, aby uniemożliwić kierującemu dalszą ucieczkę, mężczyzna ruszył gwałtownie samochodem, zahaczając funkcjonariusza pojazdem, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Policjanci niezwłocznie podjęli intensywne czynności zmierzające do zatrzymania mężczyzny.

Policjanci z wydziału kryminalnego szybko wytypowali miejsce, w którym może przebywać 28-latek. W trakcie działań funkcjonariusze po raz kolejny zauważyli mężczyznę kierującego samochodem. Na widok policjantów ponownie podjął desperacką próbę ucieczki, stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Po krótkim pościgu 28-latek doprowadził do uszkodzenia pojazdu, którym się poruszał, a następnie kontynuował ucieczkę pieszo. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do jednostki Policji.

28-latek usłyszał zarzuty dotyczące m.in. wielokrotnego łamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, niezatrzymania się do kontroli drogowej, używania tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu, a także licznych kradzieży paliwa. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy został przekazany do prokuratury.