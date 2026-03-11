Telefon powiadomił o wypadku - pijany kierowca z sądowym zakazem zatrzymany Data publikacji 11.03.2026 Powrót Drukuj Automatyczne zgłoszenie z telefonu doprowadziło policjantów do kierowcy, który chwilę wcześniej uczestniczył w zdarzeniu drogowym. Jak się okazało, 31 latek był nietrzeźwy i miał sądowy zakaz kierowania pojazdami. Dzięki szybkiej reakcji mundurowych został zatrzymany.

W poniedziałek, 9 marca 2026 r., o godz. 1.50 dyżurny makowskiej Policji otrzymał automatyczne zgłoszenie z telefonu komórkowego kierującego, z którego wynikało, że w Ciepielewie, w gminie Szelków, mogło dojść do poważnego wypadku drogowego, a właściciel urządzenia nie reaguje. Informacja została wygenerowana przez system wykrywania zdarzeń w telefonie i wskazywała na możliwość zagrożenia życia lub zdrowia.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji. Funkcjonariusze, którzy przyjechali we wskazany rejon, zauważyli ślady świadczące o zdarzeniu drogowym - uszkodzony żywopłot, elementy karoserii pojazdu oraz wycieki płynów eksploatacyjnych. Idąc tropem pozostawionych śladów, policjanci dotarli do jednej z pobliskich posesji. Na jej terenie stało BMW z widocznymi uszkodzeniami odpowiadającymi charakterowi zdarzenia, był też 31‑letni właściciel pojazdu.

Mężczyzna przyznał, że chwilę wcześniej kierował BMW. Podczas sprawdzenia jego danych w policyjnych systemach informatycznych wyszło na jaw, że 31‑latek posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto wstępne badanie narkotestem wskazało, że mężczyzna mógł znajdować się pod działaniem środków odurzających.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu. Pobrano od niego krew do dalszych, szczegółowych badań laboratoryjnych. W środę, 11 marca 2026 r., usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.