Kolejni kierowcy stracili prawo jazdy za rażące przekroczenie prędkości Data publikacji 11.03.2026 Powrót Drukuj Przypominamy, że od 3 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przekroczenia prędkości. Zgodnie z nimi policjanci zatrzymają prawo jazdy na trzy miesiące również w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym - na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych. Kolejnych kierowców nie stosujących się do aktualnych przepisów zatrzymali dolnośląscy policjanci.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie w ostatnim czasie zatrzymali aż cztery prawa jazdy kierującym, którzy znacznie przekroczyli prędkość. Funkcjonariusze pełniąc służbę na drogach powiatu lubińskiego prowadzili kontrolę przy użyciu pojazdu nieoznakowanego, wyposażonego w wideorejestrator.

Niechlubny rekordzista „wpadł” na drodze W 292. Mężczyzna limit prędkości przekroczył aż o 72 km/h . Funkcjonariusze zatrzymali 27-latkowi prawo jazdy na 3 miesiące i ukarali mandatem w wysokości 1500 złotych, a do jego indywidualnego konta zostało dopisanych 13 punktów. Pozostałych trzech również przekroczyło dopuszczalną prędkość o ponad 50km/h i musiało liczyć się z konsekwencjami.

Natomiast funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu w ostatnim czasie zatrzymali dwa prawa jazdy kierującym.

67-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego prowadząc samochód osobowy z przyczepką jechał z prędkością ponad 130 km/h, podczas gdy w jego przypadku dopuszczalna prędkość wynosiła 80 km/h. Został ukarany mandatem oraz punktami karnymi.

Jako drugi prawo jazdy stracił kierowca z Niemiec. 59-latek został zatrzymany przez patrol drogówki na drodze krajowej. Mężczyźnie również zostało zatrzymane prawo jazdy.

Przypominamy, że nieprzestrzeganie obowiązujących regulacji może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Apelujemy do kierowców o rozwagę, przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz dostosowanie stylu jazdy do warunków panujących na drodze. Chwila brawury może kosztować nie tylko utratę prawa jazdy i wysoką karę finansową, ale przede wszystkim zdrowie lub życie uczestników ruchu drogowego.

Nowe regulacje mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i ograniczyć najbardziej ryzykowne zachowania kierowców.

( KWP we Wrocławiu / mw)