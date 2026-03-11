Skrajnie wychłodzony mężczyzna leżał na tafli jeziora. Z pomocą ruszyli policjanci Data publikacji 11.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Barczewie interweniowali na jeziorze Linowo w Klewkach, gdzie na tafli lodu leżał mężczyzna. Temperatura ciała 48-latka wynosiła 22 stopnie.

We wtorek, 10.03.2026 r., około 13.00 policjanci z Komisariatu Policji w Barczewie otrzymali zgłoszenie od wędkarza, który zauważył leżącego na lodzie mężczyznę i zaniepokojony jego stanem powiadomił służby. Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Na tafli jeziora niedaleko pomostu zauważyli leżącego na boku mężczyznę. Był cały przemoczony, nie miał butów, kurtki i nie było z nim kontaktu.

Policjanci weszli na lód i przenieśli mężczyznę na pomost, gdzie mogli dalej bezpiecznie udzielać mu pierwszej pomocy. Po chwili na miejsce zdarzenia przyjechali strażacy, na plaży lądował również śmigłowiec LPR , który przetransportował 48-latka do szpitala w Olsztynie. Temperatura ciała mężczyzny wynosiła 22 stopnie - to stan skrajnego wychłodzenia zagrażający życiu.

Dzięki czujności wędkarza oraz szybkiej reakcji służb mężczyzna otrzymał pomoc na czas, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.