Policyjny patrol ruszył do płonących traw i pomógł powstrzymać rozprzestrzeniający się pożar Data publikacji 11.03.2026 Powrót Drukuj Wczoraj tuż po godzinie 15.00 do dyżurnego polkowickiej Policji zadzwoniła kobieta informując, że w rejonie ul. Strefowej w Polkowicach pali się ściernisko. Na miejsce natychmiast zostali skierowani funkcjonariusze, którzy w tym czasie patrolowali teren miasta. Jednocześnie dyżurny powiadomił o zdarzeniu Straż Pożarną.

Sytuacja była poważna, gdyż ogień szybko się rozprzestrzeniał, a palące się trawy znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Istniało realne zagrożenie, że pożar obejmie większy obszar.

Policjanci, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, nie zwlekali ani chwili. Chwycili za większe, gęste gałęzie i zaczęli tłumić ogień przy ziemi, starając się ograniczyć jego rozprzestrzenianie. Ich szybka reakcja pozwoliła spowolnić rozwój pożaru do czasu przyjazdu strażaków.

Po dotarciu na miejsce Straży Pożarnej funkcjonariusze Policji włączyli się we wspólne działania gaśnicze. Korzystając z tłumic przekazanych przez strażaków, razem walczyli z ogniem, który zagrażał pobliskiemu lasowi.

Dzięki szybkiej reakcji oraz wspólnym działaniom policjantów i strażaków udało się opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia na teren leśny, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia.