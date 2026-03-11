Policjanci doskonalili umiejętności w ratownictwie wodnym w warunkach zimowych Data publikacji 11.03.2026 Powrót Drukuj Pomimo wysokich temperatur i niemalże wiosny za oknem na wielu akwenach wciąż zalega lód. Okoliczności te pozwoliły na zorganizowanie szkolenia dla policjantów pełniących na co dzień służbę na wodach i terenach przywodnych. Ćwiczenia poprowadzili doświadczeni Instruktorzy Ratownictwa Wodnego z WOPR województwa kujawsko-pomorskiego.

Wczoraj, 10.03.2026 r., na wciąż zamarzniętej tafli jeziora Gopło w Kruszwicy w powiecie inowrocławskim, dzięki uprzejmości WOPR województwa kujawsko-pomorskiego, odbyło się szkolenie dla policjantów z jednostek miejskich i powiatowych garnizonu, którzy na co dzień pełnią służbę na wodach i terenach przywodnych.

Na początku ratownicy scharakteryzowali budowę pokrywy lodowej oraz zjawiska fizyczne w niej zachodzące. Posiadając tę wiedzę uczestnicy mogli przystąpić do ćwiczeń praktycznych. Pierwszym ich etapem było przygotowanie kombinezonów do pracy w wodzie oraz kamizelek asekuracyjnych do wejścia na pokrywę lodową. Instruktorzy przypomnieli zasady wzajemnej asekuracji, po czym uczestnicy wspólnie sprawdzili sprzęt. Tak przygotowani funkcjonariusze ćwiczyli sposoby poruszania się po lodzie kruchym, jak i nośnym, a także samoratownictwa z wykorzystaniem sprzętu i bez niego. Dalej policjanci doskonalili umiejętności w bezpiecznym dotarciu do osoby znajdującej się w wodzie oraz jej ewakuację do miejsca bezpiecznego z zastosowaniem odpowiednich technik podejmowania poszkodowanego przy pomocy pasów ratowniczych oraz deski SUP do ratownictwa lodowego. Prowadzący ćwiczenia przypomnieli także jakże ważne kwestie niebezpieczeństwa i usuwania skutków hipotermii związanej z długotrwałym przebywaniem w zimnej wodzie.

Szkolenie, w ramach wieloletniej współpracy, poprowadzili doświadczeni Instruktorzy Ratownictwa Wodnego z WOPR województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękujemy!

( KWP w Bydgoszczy / mw)