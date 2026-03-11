Kopał w okna restauracji, plądrował lokale i okradał samochody. Kryminalni z Poznania zatrzymali 40-letniego recydywistę Data publikacji 11.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o serię włamań i kradzieży na terenie kilku dzielnic miasta. Sprawca włamywał się do lokali gastronomicznych, kradł rzeczy z otwartych samochodów i niszczył pojazdy. Działał w warunkach recydywy - grozi mu teraz nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzeń dochodziło na przestrzeni lutego i marca br. na terenie poznańskiego Starego Miasta, Grunwaldu, Wildy oraz Jeżyc. Jak ustalili śledczy, 40-latek włamywał się głównie do restauracji i lokali gastronomicznych. Jego sposób działania za każdym razem był bardzo podobny.

Mężczyzna pojawiał się w pobliżu wybranych lokali nocą. Następnie kopał w okna wystawowe lub okna zaplecza. Gdy szyba ustępowała, dostawał się do środka. W pomieszczeniach spędzał zaledwie kilka minut. W tym czasie zabierał przede wszystkim gotówkę, laptopy oraz alkohole, po czym uciekał z miejsca zdarzenia ulicami miasta. Jego przemieszczanie się z łupem zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

Policjanci ustalili również, że ten sam mężczyzna odpowiada za kradzieże z otwartych samochodów zaparkowanych na terenie Starego Miasta i Grunwaldu. Z wnętrza pojazdów zabierał pozostawione wartościowe przedmioty. Śledczy powiązali go także ze zniszczeniem samochodu na poznańskiej Wildzie.

Łączne straty, które spowodował w wyniku swojej przestępczej działalności, oszacowano na kilkanaście tysięcy złotych.

Przełom w sprawie nastąpił 5 marca 2026 roku. Wnikliwa analiza zgromadzonych materiałów, łączenie poszczególnych zdarzeń oraz szczegółowa praca na zabezpieczonych nagraniach monitoringu pozwoliły kryminalnym ustalić wizerunek sprawcy. Na tej podstawie wytypowano podejrzewanego.

Policjanci zatrzymali 40-latka na terenie poznańskiego Starego Miasta. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów dotyczących włamań, kradzieży działając w warunkach recydywy oraz uszkodzeń mienia. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara do 15 lat pozbawienia wolności.

O dalszym losie podejrzanego zdecyduje sąd.