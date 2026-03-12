Wrocławscy policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży zegarka za 100 tys. zł Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj W ostatnim czasie funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w wyniku prowadzonych czynności operacyjnych, ustalili miejsce pobytu mężczyzny podejrzewanego o kradzież w jednym ze sklepów jubilerskich w centrum miasta, który niepostrzeżenie ukradł zegarek męski o wartości blisko 100 tys. zł. Policjanci zatrzymali sprawcę po czterech dniach i odzyskali drogocenny zegarek. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Do kradzieży doszło kilka dni przed zatrzymaniem. Sprawca ukradł zegarek męski o wartości około 100 tysięcy złotych w sklepie jubilerskim w jednym z centrów handlowych na terenie Wrocławia. Złodziej, wykorzystując nieuwagę sprzedawcy wyciągnął z gabloty zegarek i chowając go, oddalił się ze sklepu.

Kryminalni, analizując zgromadzony materiał oraz prowadząc działania operacyjne, ustalili tożsamość oraz miejsce zamieszkania podejrzewanego.

Szybka i sprawna praca operacyjna policjantów z Wydziału Kryminalnego komendy miejskiej we Wrocławiu doprowadziła do zatrzymania 60-letniego mężczyzny podejrzewanego o tę kradzież. Kolejnym ważnym sukcesem w tych działaniach było odzyskanie drogocennego zegarka, który mężczyzna posiadał przy sobie. Odzyskany towar został zabezpieczony jako dowód w sprawie.

Zatrzymany 60-latek usłyszał już zarzut kradzieży. Za popełnione przestępstwo sprawcy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.