Ukrywający się przestępca seksualny wpadł w ręce śląskich „łowców głów” Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 32-letniego mieszkańca Zabrza, który od grudnia 2025 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym za zgwałcenie kobiety. Śląscy "łowcy głów" przewieźli zatrzymanego do aresztu śledczego, gdzie odbędzie karę 2 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przejęli sprawę poszukiwań 32-latka, podejrzanego o zgwałcenie kobiety pod koniec marca 2023 roku w Zabrzu. Mężczyzna był ścigany od 10 grudnia 2025 roku listem gończym, wydanym przez Sąd Rejonowy w Zabrzu. Za wszelką cenę próbował on uniknąć odpowiedzialności karnej, zmieniając w tym celu miejsca zamieszkania oraz podając fałszywe adresy.

Śląscy „łowcy głów” ustalili jednak, że mężczyzna może przebywać w Dąbrowie Górniczej. Właśnie tam na początku marca został przez nich namierzony i zatrzymany. Był wyraźnie zaskoczony działaniami policjantów, ale nie stawiał oporu.32-latek został doprowadzony do Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach, celem odbycia kary dwóch lat więzienia.

„Łowcy głów” z katowickiej komendy wojewódzkiej, to doświadczeni stróże prawa, specjalizujący się w lokalizowaniu i zatrzymywaniu osób poszukiwanych za popełnienie najcięższych przestępstw. Ich działania często mają charakter międzynarodowy, wymagają wielomiesięcznej pracy, analizy zgromadzonych informacji oraz ścisłej współpracy z innymi służbami w kraju i za granicą.