Pszczyńscy policjanci zatrzymali cudzoziemca

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie zatrzymali w Ćwiklicach 21-letniego obywatela Gruzji podejrzewanego o przestępstwa na szkodę 37-letniej mieszkanki powiatu pszczyńskiego. Z ustaleń mundurowych wynika, że w okresie od grudnia 2025 roku do 2 marca 2026 roku mężczyzna dopuszczał się wobec kobiety czynów zabronionych.

Zatrzymany usłyszał łącznie pięć zarzutów, w tym dotyczących spowodowania średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu, kierowania gróźb karalnych, a także niestosowania się do orzeczonych przez sąd środków karnych. Jak ustalili stróże prawa, 21-latek ubiegał się o kartę pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z jego zachowaniem oraz zagrożeniem dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podjęto działania w zakresie legalności pobytu cudzoziemca. Mężczyzna został doprowadzony do ośrodka dla cudzoziemców, gdzie pozostaje do dyspozycji właściwych służb w związku z prowadzoną procedurą zobowiązania do powrotu.

Mając na uwadze konieczność przeciwdziałania tego typu przestępstwom, w przypadku cudzoziemców, którzy swoim zachowaniem naruszają porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszczając się przestępstw lub wykroczeń i stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, możliwe jest wystąpienie do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej do powrotu.