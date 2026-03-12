Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie udzielili pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie udzielili pomocy młodemu mężczyźnie, który został znaleziony nieprzytomny w samochodzie. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i podjętej resuscytacji mężczyzna odzyskał oddech jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.

W niedzielę (08.03.2026 r.), policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie – sierż. szt. Arkadiusz Cekała, mł. asp . Maciej Walkowiak, sierż. Maciej Łabaszewski, post. Krystian Deptuła, post. Błażej Gorczyc, post. Emilia Kłodowska oraz post. Adrian Kozikowski – pełnili służbę na terenie Olsztyna.

Około godziny 7:15, z polecenie oficera dyżurnego, funkcjonariusze alarmowo udali się na jedną z ulic miasta. Z przekazanego zgłoszenia wynikało, że w zaparkowanym samochodzie ma znajdować się mężczyzna, który potrzebuje natychmiastowej pomocy.

Policjanci bardzo szybko dotarli na miejsce. Wewnątrz pojazdu marki Renault Clio zauważyli młodego mężczyznę siedzącego za kierownicą. Samochód był otwarty, a mężczyzna nie reagował na żadne bodźce. Z jego ust i nosa wydobywała się gęsta, żółta wydzielina.

Funkcjonariusze o wszystkim powiadomili dyżurnego, który wezwał na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Policjanci wyciągnęli mężczyznę z pojazdu, ułożyli go na chodniku i udrożnili drogi oddechowe. Okazało się, że 28-latek nie oddycha, a jego twarz była sina.

Sierż. szt. Arkadiusz Cekała przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po około pięciu minutach prowadzonej reanimacji mężczyzna zaczął płytko oddychać, jednak nadal pozostawał nieprzytomny. Funkcjonariusze ułożyli go w pozycji bezpiecznej bocznej.

Post. Emilia Kłodowska stale kontrolowała oddech mężczyzny oraz manualnie usuwała zalegającą w jamie ustnej wydzielinę, która utrudniała mu oddychanie.

Po chwili na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego. Policjanci przekazali ratownikom wszystkie informacje dotyczące udzielonej pomocy. Wspólnie przenieśli mężczyznę na nosze, gdzie dalsze czynności medyczne przejęli ratownicy.

Szybka reakcja i zdecydowane działanie funkcjonariuszy miały kluczowe znaczenie w tej sytuacji. To pokazuje, że policyjna służba to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny, ale również realna pomoc drugiemu człowiekowi w najtrudniejszych chwilach.

Jeśli chcesz mieć wpływ na bezpieczeństwo innych i pomagać ludziom w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia – wstąp w nasze szeregi. To służba, która daje możliwość niesienia pomocy tam, gdzie liczy się każda minuta.