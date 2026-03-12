Szczęśliwy finał poszukiwań – policjanci odnaleźli zaginione dzieci Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj W piątek do Komisariatu Policji w Mrozach wpłynęło zgłoszenie o dwójce dzieci w wieku 7 i 9 lat, które oddaliły się z miejsca swojego zamieszkania. Z uwagi na wiek dzieci oraz realne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, natychmiast podjęto działania poszukiwawcze.

Na miejsce zostali skierowani policjanci z Komisariatu Policji w Mrozach. Funkcjonariusze od razu rozpoczęli sprawdzanie okolicy oraz rozpytywanie mieszkańców i sąsiadów, starając się ustalić, w którym kierunku mogły oddalić się dzieci. Jednocześnie do działań włączono większe siły policyjne.

W poszukiwania byli zaangażowani policjanci ze wszystkich Komisariatów oraz Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Funkcjonariusze sprawdzali okoliczne drogi, tereny zielone, place zabaw, a także pobliskie kompleksy leśne. Działania były prowadzone w sposób skoordynowany i dynamiczny, aby jak najszybciej odnaleźć dzieci i zapewnić im bezpieczeństwo.

Po pewnym czasie policjanci z Komisariatu Policji w Mrozach mł. asp. Przemysław Kesner i post. Klaudia Sokołowska odnaleźli dzieci w rejonie pobliskiego kompleksu leśnego. Dzieci były wyraźnie przestraszone, zdezorientowane i nie wiedziały, jak wrócić do domu. Chwile odnalezienia były bardzo emocjonalne – na widok policjantów 9-letnia dziewczynka, przerażona całą sytuacją, podbiegła do policjantki i rzuciła się w jej ramiona, szukając poczucia bezpieczeństwa.

Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom policjantów cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Dzieci całe i zdrowe zostały przekazane pod opiekę rodziny.

Policja przypomina, jak ważna jest rozmowa z dziećmi na temat bezpieczeństwa oraz zasad postępowania w sytuacji zagubienia się. Warto uczyć najmłodszych, aby w takich sytuacjach nie oddalali się w nieznane miejsca oraz zwracali się o pomoc do zaufanych dorosłych lub funkcjonariuszy służb mundurowych. Szybka reakcja i współpraca wielu policjantów po raz kolejny pokazała, jak ważna jest natychmiastowa mobilizacja w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa najmłodszych.