52-latek, nawet kilkaset razy blokował numer alarmowy Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci codziennie podejmują interwencje zgłaszane m.in. za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Każde zgłoszenie traktowane jest bardzo poważnie, niestety czasami służby kierowane są bez potrzeby. 52-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego swoim zachowaniem naraził się na poważne konsekwencje. Za wielokrotne, bezpodstawne wzywanie służb, policjanci skierowali przeciwko niemu 8 wniosków o ukaranie do sądu, który zasądził wobec niego łączną grzywnę w wysokości 6 tysięcy złotych oraz karę pozbawienia wolności.

Od końca 2024 roku, mieszkaniec powiatu strzyżowskiego regularnie wybierał numer 112, nie mając ku temu żadnego powodu. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie prowadzili łącznie 8 postępowań w sprawach o wykroczenia, w związku z umyślnym i nieuzasadnionym wykonywaniem połączeń telefonicznych na numer alarmowy. Policjanci ustalili, że jednej doby, 52-latek mógł wykonać ponad 240 połączeń na numer 112.

Materiały w tych sprawach trafiały do sądu z wnioskami o ukaranie.

​Powtarzające się wykroczenia spotkały się ze zdecydowaną reakcją wymiaru sprawiedliwości. Sąd Rejonowy w Strzyżowie, rozpatrując sprawy przeciwko 52-latkowi, nie dopatrzył się okoliczności łagodzących.

W wyniku przeprowadzonych postępowań zapadły surowe rozstrzygnięcia. Mężczyzna został skazany na 20 dni aresztu, a łączna kwota zasądzonych grzywien za popełnione wykroczenia wyniosła 6 tysięcy złotych.

​Przypominamy!

Numer alarmowy 112 służy wyłącznie do zgłaszania sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Każde nieuzasadnione połączenie blokuje linię i może opóźnić przyjazd służb do osoby naprawdę potrzebującej pomocy. Zgodnie z art. 66 Kodeksu wykroczeń, za umyślne wprowadzanie w błąd lub bezzasadne blokowanie numeru alarmowego grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.