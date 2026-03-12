Konkurs dla szkół podstawowych w ramach kampanii #ZnamTeNumery 2026 Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz bezpieczeństwa seniorów #ZnamTeNumery Telewizja Puls zorganizowała konkurs dla szkół podstawowych. Udział w wyzwaniu edukacyjnym poświęconym bezpieczeństwu i ochronie przed oszustwami mogą wziąć nauczyciele oraz uczniowie klas I–VIII.

𝗖𝗼 𝗺𝗼ż𝗲 𝘄𝘆𝗴𝗿𝗮ć 𝗧𝘄𝗼𝗷𝗮 𝘀𝘇𝗸𝗼ł𝗮?

𝟭. 𝗺𝗶𝗲𝗷𝘀𝗰𝗲 – voucher o wartości 5000 zł oraz wizyta Kingi Zawodnik i aktorów serialu „Lombard. Życie pod zastaw” w zwycięskiej szkole.

𝟮. 𝗺𝗶𝗲𝗷𝘀𝗰𝗲 – voucher o wartości 5000 zł.

𝟯. 𝗺𝗶𝗲𝗷𝘀𝗰𝗲 – voucher o wartości 3000 zł.

𝗡𝗮 𝗰𝘇𝘆𝗺 𝗽𝗼𝗹𝗲𝗴𝗮 𝘇𝗮𝗱𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗸𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝘀𝗼𝘄𝗲?

Przeprowadź z uczniami lekcję wychowawczą, korzystając z materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie znamtenumery.pl

Następnie zachęć uczniów, by wybrali jedną z dziewięciu zasad kampanii i przygotowali materiał pokazujący, jak edukowaliby swoich rodziców lub dziadków w zakresie ochrony przed oszustwami (np. metodą „na wnuczka/policjanta” lub przed cyberprzestępczością).

Zgłoszenia przyjmowane są w formie wideo lub zdjęć. Praca może być wykonana 𝗶𝗻𝗱𝘆𝘄𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝗻𝗶𝗲 𝗹𝘂𝗯 𝘇𝗲𝘀𝗽𝗼ł𝗼𝘄𝗼.

𝗝𝗮𝗸 𝘇𝗴ł𝗼𝘀𝗶ć 𝗽𝗿𝗮𝗰ę 𝗱𝗼 𝗸𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝘀𝘂?

Opublikuj gotowy materiał jako post na fanpage’u swojej szkoły na Facebooku. Koniecznie użyj hasztagów: #ZnamTeNumery #KonkursZnamTeNumery2026 #OchronaPrzedOszustwami #konkurs

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe.