Konkurs dla szkół podstawowych w ramach kampanii #ZnamTeNumery 2026
W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz bezpieczeństwa seniorów #ZnamTeNumery Telewizja Puls zorganizowała konkurs dla szkół podstawowych. Udział w wyzwaniu edukacyjnym poświęconym bezpieczeństwu i ochronie przed oszustwami mogą wziąć nauczyciele oraz uczniowie klas I–VIII.
𝗖𝗼 𝗺𝗼ż𝗲 𝘄𝘆𝗴𝗿𝗮ć 𝗧𝘄𝗼𝗷𝗮 𝘀𝘇𝗸𝗼ł𝗮?
- 𝟭. 𝗺𝗶𝗲𝗷𝘀𝗰𝗲 – voucher o wartości 5000 zł oraz wizyta Kingi Zawodnik i aktorów serialu „Lombard. Życie pod zastaw” w zwycięskiej szkole.
- 𝟮. 𝗺𝗶𝗲𝗷𝘀𝗰𝗲 – voucher o wartości 5000 zł.
- 𝟯. 𝗺𝗶𝗲𝗷𝘀𝗰𝗲 – voucher o wartości 3000 zł.
𝗡𝗮 𝗰𝘇𝘆𝗺 𝗽𝗼𝗹𝗲𝗴𝗮 𝘇𝗮𝗱𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗸𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝘀𝗼𝘄𝗲?
- Przeprowadź z uczniami lekcję wychowawczą, korzystając z materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie znamtenumery.pl
- Następnie zachęć uczniów, by wybrali jedną z dziewięciu zasad kampanii i przygotowali materiał pokazujący, jak edukowaliby swoich rodziców lub dziadków w zakresie ochrony przed oszustwami (np. metodą „na wnuczka/policjanta” lub przed cyberprzestępczością).
Zgłoszenia przyjmowane są w formie wideo lub zdjęć. Praca może być wykonana 𝗶𝗻𝗱𝘆𝘄𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝗻𝗶𝗲 𝗹𝘂𝗯 𝘇𝗲𝘀𝗽𝗼ł𝗼𝘄𝗼.
𝗝𝗮𝗸 𝘇𝗴ł𝗼𝘀𝗶ć 𝗽𝗿𝗮𝗰ę 𝗱𝗼 𝗸𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝘀𝘂?
Opublikuj gotowy materiał jako post na fanpage’u swojej szkoły na Facebooku. Koniecznie użyj hasztagów: #ZnamTeNumery #KonkursZnamTeNumery2026 #OchronaPrzedOszustwami #konkurs
Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe.