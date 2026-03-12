Kolejne uderzenie w grupę przestępczą okradającą seniorów Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj Rybniccy kryminalni zatrzymali kolejne dwie osoby powiązane ze zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się oszustwami metodą „na wypadek” oraz „na policjanta”. W ręce mundurowych wpadł „kurier” przewożący pieniądze oraz „koordynator” grupy. Podczas działań śledczy zabezpieczyli pochodzące z przestępstw ćwierć miliona złotych w gotówce.

Działania rybnickich policjantów z wydziału kryminalnego doprowadziły do rozbicia kolejnych struktur zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się oszukiwaniem starszych osób. Policjanci, prowadzący wielowątkowe śledztwo zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 65 i 26 lat. Z ustaleń śledczych wynika, że starszy z zatrzymanych zajmował się odbieraniem gotówki od oszukanych osób, natomiast młodszy odpowiadał za koordynację działań innych członków grupy.

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli dowody przestępczej działalności - w tym wyłudzoną gotówkę, również w obcych walutach, w łącznej wysokości około 250 tysięcy złotych.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw, za co grozi im kara do 8 lat więzienia. Wobec podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W tej sprawie śledczy zatrzymali już łącznie 4 osoby - wcześniej dwóch obywateli Ukrainy w wieku 21 i 26. Sprawa ma charakter rozwojowy, a stróże prawa nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Przypominamy:

Oszuści, przedstawiając różne wymyślone historie, wykorzystują zaufanie i empatię szczególnie osób starszych. Pamiętajmy, że prawdziwi policjanci nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych czynnościach, nie proszą o przekazanie pieniędzy, ani o udział w akcjach policyjnych polegających na wypłacie gotówki z konta.

W razie odebrania podejrzanego połączenia telefonicznego, podczas którego ktoś nakłania nas do przekazania pieniędzy lub danych umożliwiających dostęp do konta bankowego, należy natychmiast rozłączyć się i zadzwonić na numer alarmowy 112.