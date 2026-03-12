Pędził ponad 200 km/h Al. Jerozolimskimi. Kierowca zatrzymany z narkotykami Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji podczas nocnej służby zatrzymali obywatela Ukrainy, który swoim samochodem pędził Al. Jerozolimskimi z prędkością ponad 200 km/h. Okazało się, że mężczyzna kierował autem, będąc pod wpływem środków odurzających. Został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 marca 2026 roku. Policjanci warszawskiej „drogówki” około 23.15 zostali skierowani w miejsce, gdzie według zgłoszenia miały odbywać się nielegalne wyścigi pojazdów i rozpoczęli patrolowanie wskazanego rejonu. Około 23.30 na wysokości ulicy Batalionu AK „Włochy” obok radiowozu, z dużą prędkością przejechało Audi. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się za tym pojazdem. Pomiar prędkości wykazał 206 km/h w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Policjanci natychmiast przystąpili do interwencji i zatrzymali kierującego do kontroli.

Za kierownicą siedział 26-letni obywatel Ukrainy. Podczas rozmowy policjanci zwrócili uwagę na jego niewyraźną, bełkotliwą mowę. Mężczyzna został poddany badaniu na obecność alkoholu w organizmie - wynik był negatywny. W trakcie dalszych czynności wykonano badanie na obecność narkotyków w organizmie. Tester wskazał obecność kokainy, dlatego od kierującego została pobrana krew do dalszych badań laboratoryjnych.

Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Postępowanie prowadzone jest w kierunku art. 178a § 1 kodeksu karnego oraz art. 178d kodeksu karnego. Jednocześnie trwają czynności mające na celu przygotowanie materiału dowodowego dla wystąpienia z wnioskiem o zastosowanie wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

( KSP / mw)