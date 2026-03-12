Śmiertelny wypadek na DW 214. 18-latek zginął na miejscu, 60-latek z zarzutem nieudzielenia pomocy Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z kościerskiej drogówki wraz z zarządcą drogi sprawdzali infrastrukturę w miejscu tragicznego wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 214 w miejscowości Stara Kiszewa. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 18-letni kierowca. W sprawie zatrzymano 60-letniego kierowcę, który – według ustaleń Policji – nie udzielił pomocy poszkodowanemu.

Na początku tygodnia policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie oraz pracownicy zarządcy drogi spotkali się w miejscowości Stara Kiszewa na drodze wojewódzkiej nr 214, gdzie doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 18-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego, kierujący samochodem marki Volkswagen Polo, na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, a w konsekwencji uderzył w drzewo. W wyniku odniesionych obrażeń młody mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Podczas wizji lokalnej, której głównym celem było sprawdzenie infrastruktury drogowej w miejscu zdarzenia, sporządzono wnioski, które zostaną przekazane do zarządcy drogi. W toku prowadzonych czynności policjanci przesłuchali świadków zdarzenia, zabezpieczyli nagrania z monitoringu oraz sporządzili dokumentację fotograficzną. Przeprowadzono również oględziny miejsca wypadku z udziałem biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Na podstawie zabezpieczonych śladów oraz materiałów wideo ustalono, że kilka sekund po uderzeniu Volkswagena w drzewo w uszkodzony pojazd wjechał samochód marki Ford Transit. Kierujący tym pojazdem wysiadł z auta, jednak nie udzielił pomocy poszkodowanemu i odjechał z miejsca zdarzenia. Policjanci zajmujący się tą sprawą jeszcze tego samego dnia, około godziny 17.30, zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Ford Transit. Kierującym okazał się 60-letni kierowca, który odpowiadał rysopisowi. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu oraz innych substancji zabronionych.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 60-latkowi zarzutu nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Sprawa jest rozwojowa i pozostaje przedmiotem dalszych analiz prowadzonych przez policjantów.

Jak prawidłowo zachować się w przypadku wypadku drogowego

Policjanci przypominają, że każdy uczestnik lub świadek wypadku drogowego ma obowiązek udzielenia pomocy osobom poszkodowanym. W takiej sytuacji należy przede wszystkim:

zatrzymać pojazd i zabezpieczyć miejsce zdarzenia, włączając światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy,

sprawdzić stan osób poszkodowanych, zachowując przy tym troskę o własne bezpieczeństwo,

niezwłocznie wezwać służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112,

udzielić pierwszej pomocy w miarę swoich możliwości do czasu przyjazdu służb ratunkowych,

pozostać na miejscu zdarzenia i współpracować z przybyłymi służbami.

Nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu jest przestępstwem i może skutkować odpowiedzialnością karną. Ponadto szybka reakcja świadków zdarzenia bardzo często decyduje o życiu i zdrowiu poszkodowanych.