Kolejny cios w przestępczość narkotykową Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj Wspólne działania policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu oraz funkcjonariuszy z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi doprowadziły do zatrzymania dwóch osób, które posiadały znaczną ilość narkotyków i wprowadzały je do obrotu. Przejęto ponad 8 kilogramów nielegalnych substancji.

10 marca 2026 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu oraz Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, działając na podstawie postanowienia wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Zgierzu, weszli równocześnie do dwóch posesji w centrum Głowna. Jak wynikało z ich ustaleń miały przebywać w nich osoby posiadające znaczne ilości narkotyków.

Przypuszczenia funkcjonariuszy potwierdziły się, gdyż łącznie zabezpieczyli ponad 8 kilogramów narkotyków w tym mefedronu i marihuany. Zatrzymano dwie osoby. 22-letni mężczyzna oraz 54-letnia kobieta trafili do policyjnej celi. Usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz wprowadzania ich do obrotu, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.