Policjanci przekazali 7-letnią dziewczynkę matce Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj 7-letnia dziewczynka zgubiła się i dotarła pieszo, bez butów tylko w skarpetkach na jedną z hal targowych w Elblągu. Tam przejęli ją wezwani na miejsce policjanci. Ta historia ma swoje dobre zakończenie.

Dziewczynka nie pamiętała adresu zamieszkania, ale powiedziała, że pokaże policjantom, gdzie mieszka. Jak się okazało, chwilę później do komendy Policji wpłynęło zgłoszenie na numer alarmowy 112 od matki dziewczynki, która tłumaczyła, że córka dosłownie na chwilę zniknęła jej z oczu i nie może jej znaleźć. Oficer dyżurny miał dla niej dobrą wiadomość.

Policjanci przekazali 7-latkę pod opiekę rodzica i cała historia dobrze się zakończyła. Przypomnieli także kobiecie o obowiązku opieki nad dzieckiem.