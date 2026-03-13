„Odbierak” zatrzymany na gorącym uczynku. Szybka akcja Policji zapobiegła utracie 70 tys. zł Data publikacji 13.03.2026 Powrót Drukuj Oszustwo „na wypadek” nie powiodło się dzięki szybkiej i skutecznej reakcji policjantów. Przestępcy próbowali wyłudzić 70 tys. zł od mieszkanki powiatu ciechanowskiego, przekonując ją przez telefon, że jej córka spowodowała poważny wypadek i potrzebne są pieniądze, aby uniknąć konsekwencji prawnych. Dzięki czujności i natychmiastowej interwencji funkcjonariuszy oraz zachowaniu zimnej krwi przez seniorkę zatrzymany został na gorącym uczynku tzw. odbierak, który przyszedł po gotówkę.

Ciechanowscy policjanci uzyskali informację, że mieszkanka powiatu ciechanowskiego może prowadzić rozmowę telefoniczną z oszustem. Funkcjonariusze ustalili, że rozmówca poinformował kobietę, że jej córka spowodowała poważny wypadek drogowy i aby uniknąć konsekwencji prawnych potrzebna jest pilna wpłata dużej sumy pieniędzy. Oszust przekonywał seniorkę, że gotówkę należy przekazać osobie, która zgłosi się po jej odbiór.

Mundurowi wiedzieli, że muszą działać szybko. Natychmiast podjęli działania, pojawili się w miejscu zamieszkania kobiety i potwierdzili, że seniorka rozmawia właśnie z przestępcą. Funkcjonariusze poinstruowali kobietę jak ma się zachować, jednocześnie przygotowując zasadzkę na osobę, która miała odebrać pieniądze. Seniorka zachowała zimną krew i nie dała po sobie poznać, że ma świadomość, że rozmawia z oszustem.

Po pewnym czasie pod wskazany adres przyszedł mężczyzna, który zgłosił się po gotówkę. Kobieta przekazała mu torebkę, w której było 70 tys. zł. W momencie, gdy mężczyzna próbował odebrać pieniądze, został zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim 65-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego.

Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. 65-latek usłyszał zarzut oszustwa, za co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Policja apeluje o ostrożność i przypomina: funkcjonariusze, prokuratorzy ani pracownicy banków nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy ani nie wysyłają po nie żadnych osób. W przypadku otrzymania telefonu z prośbą o przekazanie gotówki należy zachować szczególną ostrożność, przerwać rozmowę i skontaktować się z bliskimi lub zadzwonić na numer alarmowy 112.