Szybka reakcja policjantów uratowała zdrowie nastolatka

Data publikacji 13.03.2026
Policyjna służba bywa nieprzewidywalna. Funkcjonariusze każdego dnia muszą być gotowi na różne, często niespodziewane sytuacje. Tak było również wczoraj w Szczecinie, gdzie policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego udzielili pomocy nastolatkowi, który miał atak epilepsji.

W czwartkowe popołudnie (12 marca) policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie podczas powrotu z zajęć szkoleniowych zauważyli przy ul. Mieszka I zgromadzenie osób. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i zatrzymali pojazdy, aby sprawdzić, co się dzieje.

Po podejściu na miejsce okazało się, że na ziemi leżał młody chłopak, który właśnie przechodził atak epilepsji. Policjanci niezwłocznie zabezpieczyli poszkodowanego, dbając o jego bezpieczeństwo. Gdy najgwałtowniejsze objawy ustały, nastolatek został przetransportowany do służbowego ambulansu. Jeden z policjantów SPKP, który jest jednocześnie ratownikiem medycznym, wdrożył procedury ratujące życie i przygotował nastolatka do przekazania Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Poszkodowany trafił następnie pod opiekę specjalistów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Profesjonalizm, opanowanie i gotowość do działania w każdej chwili i sytuacji – tak w praktyce wygląda policyjna służba.

(KWP w Szczecinie / kp)

