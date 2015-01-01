Areszt dla sprawców rozboju na seniorze Powrót Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji II w Koszalinie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 22 i 25 lat podejrzanych o brutalny rozbój na 74-letnim mieszkańcu miasta. Decyzją sądu obaj zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.

Do zdarzenia doszło na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Koszalinie. Z ustaleń policjantów wynika, że napastnicy zaatakowali 74-letniego mężczyznę, ponieważ chcieli wejść w posiadanie należących do niego przedmiotów - dwóch przenośnych urządzeń do ładowania typu powerbank oraz szlifierki. Sprawcy działali brutalnie, bili i kopali seniora po całym ciele, użyli gazu pieprzowego, a następnie przyłożyli mu do głowy pistolet pneumatyczny. W wyniku ataku mężczyzna doznał obrażeń ciała i wymagał pomocy medycznej.

Dzięki skutecznym czynnościom policjantów z pionu kryminalnego Komisariatu Policji II w Koszalinie sprawcy zostali szybko ustaleni i zatrzymani.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów rozboju. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obu środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Przestępstwo, którego dopuścili się mężczyźni zagrożone jest karą do 20 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Szczecinie / mw)