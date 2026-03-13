Szybka reakcja policyjnego małżeństwa udaremniła próbę oszustwa. Seniorka nie straciła oszczędności Data publikacji 13.03.2026 Powrót Drukuj Czujność oraz szybkie działanie policyjnej pary pozwoliły zapobiec poważnej stracie finansowej, której mogła doświadczyć mieszkanka Szczecina. Dzięki natychmiastowej reakcji funkcjonariuszy oraz właściwej ocenie sytuacji przez policjantów kobieta nie straciła blisko 47 tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu w godzinach popołudniowych. Policjant Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie mł. asp. Patryk Żak przebywający w tym czasie na urlopie wypoczynkowym otrzymał telefon od swojej sąsiadki z prośbą o pomoc w niepokojącej sprawie. Kobieta poinformowała go, że przez kilka godzin prowadziła rozmowę telefoniczną z nieznaną osobą, która podawała się za pracownika instytucji zajmującej się bezpieczeństwem finansowym.

W trakcie rozmowy oszust przekonywał kobietę, że ktoś próbuje zaciągnąć kredyt na jej dane osobowe. Aby rzekomo zapobiec utracie pieniędzy, nakłaniał ją do współpracy i wykonywania kolejnych poleceń. W toku rozmowy kobieta przekazała rozmówcy część swoich danych osobowych oraz informacje dotyczące karty płatniczej. Dodatkowo została poinformowana, że do jej mieszkania ma przyjść osoba, która odbierze kartę bankomatową.

Policjant, po wysłuchaniu relacji kobiety, natychmiast zorientował się, że najprawdopodobniej ma do czynienia z próbą oszustwa. Polecił jej zadbać o bezpieczeństwo mieszkania i nie podejmować już rozmów telefonicznych z nieznajomymi. Jednocześnie skontaktował się z dyżurnym Komisariatu Policji Szczecin - Nad Odrą, przekazując wszystkie informacje dotyczące zdarzenia i prosząc o pilną interwencję patrolu.

Równolegle o pomoc poprosił swoją żonę, sierż. Aleksandrę Żak, funkcjonariuszkę Policji z Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, która przebywała w tym czasie w domu. Policjantka udała się do mieszkania kobiety, aby sprawdzić sytuację na miejscu i udzielić jej wsparcia.

Podczas sprawdzania konta bankowego okazało się, że przestępcy zdążyli już dokonać operacji finansowych związanych z przewalutowaniem środków znajdujących się na rachunku. Widząc nieautoryzowane działania, Aleksandra Żak natychmiast podjęła decyzję o zablokowaniu możliwości wykonywania przelewów, które były w trakcie realizacji. Dzięki temu udało się zatrzymać dalsze operacje i zabezpieczyć zgromadzone na koncie środki.

Po chwili na miejsce przybyli wezwani wcześniej policjanci, którzy podjęli dalsze czynności związane z wyjaśnieniem sprawy. Dzięki szybkiemu i zdecydowanemu działaniu funkcjonariuszy kobieta nie utraciła oszczędności w wysokości około 47 tysięcy złotych.

Policjanci przypominają, że oszuści bardzo często podszywają się pod pracowników banków, policjantów lub przedstawicieli instytucji finansowych. Ich celem jest wywołanie presji i strachu, aby nakłonić ofiarę do przekazania danych, pieniędzy lub kart płatniczych. W takich sytuacjach należy przede wszystkim zachować spokój, przerwać rozmowę i skontaktować się bezpośrednio ze swoim bankiem lub policją.

Należy również pamiętać, że pracownicy banków ani funkcjonariusze Policji nigdy nie proszą o przekazywanie kart płatniczych, kodów PIN ani danych logowania do bankowości elektronicznej.