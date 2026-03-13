Wrocławscy policjanci odzyskali skradziony karawan pogrzebowy o wartości 500 tys. zł Data publikacji 13.03.2026 Powrót Drukuj W miniony poniedziałek tj. 9 marca br. policjanci z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego z Komisariatu Policji Wrocław-Osiedle we Wrocławiu zatrzymali 31-letniego sprawcę kradzieży pojazdu marki Jaguar, do której doszło przy ul. Krzywoustego we Wrocławiu. Jak się okazało 31-letni mężczyzna wykorzystał sytuację pozostawienia w garażu kluczyków. Sprawca mimo zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi przemieścił się pojazdem w okolice rzeki Widawy. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

W godzinach nocnych 8 marca br. przy ul. Krzywoustego doszło do kradzieży pojazdu marki Jaguar należący do jednej z wrocławskich firm pogrzebowych o wartości 500 tys. złotych. Sprawca ukradł pojazd z garażu, ponieważ znalazł w nim kluczyki.

Po kradzieży sprawca poruszał się skradzionym autem w okolicach Wrocławia. Ostatecznie pojazd został zlokalizowany przez policjantów w rejonie Widawy, gdzie funkcjonariusze zatrzymali kierującego nim mężczyznę.

Zatrzymany nie potrafił racjonalnie wyjaśnić powodów, dla których dokonał kradzieży pojazdu. Podczas interwencji policjanci ujawnili przy nim również kluczyki należące do trzech innych pojazdów, które także należą do tej samej firmy. Zatrzymany 31-letni sprawca miał czynny zakaz prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna usłyszał zarzuty, za które grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Pozostawienie kluczyków w pojeździe czy garażu, nawet na krótki moment, znacząco zwiększa ryzyko kradzieży pojazdu. Dla potencjalnego sprawcy to każdorazowo okazja, z której może skorzystać natychmiast, bez konieczności pokonywania dodatkowych zabezpieczeń.

Apelujemy do kierowców o rozwagę - zawsze zabieraj kluczyki ze sobą i zamykaj auto, nawet jeśli oddalasz się tylko na chwilę.

Pamiętaj, że chwila nieuwagi, może kosztować utratę samochodu.