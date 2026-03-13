Uderzenie małopolskich policjantów w narkobiznes. Ujawnili pół tony nielegalnych substancji o wartości 22,5 mln zł Data publikacji 13.03.2026 Powrót Drukuj W efekcie kilkumiesięcznych działań sądeckich policjantów zlikwidowane zostało laboratorium klofedronu, a do obrotu nie trafiło ponad pół tony nielegalnych substancji o czarnorynkowej wartości około 22,5 mln zł. Policjanci zatrzymali trzy osoby, które usłyszały zarzuty. Grozi im kara nawet do 20 lat więzienia. Decyzją sądu zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

W grudniu 2025 roku w jednej z miejscowości na terenie Sądecczyzny funkcjonariusze z Referatu dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu zatrzymali mężczyznę, przy którym znaleźli ponad 10 kg substancji psychotropowych.

W toku dalszych czynności, w jednym z budynków policjanci ujawnili także laboratorium, w którym trwała produkcja klofedronu. Pod nadzorem prokuratora i przy udziale biegłego z zakresu badań chemicznych Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie przeprowadzono oględziny. Zabezpieczono łącznie ponad 13 tys. 800 porcji gotowego do sprzedaży klofedronu wartego ponad 1 mln zł, a także 542 kg tej substancji w postaci płynnej oraz w trakcie procesu krystalizacji. Łączna czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji została oszacowana na 22,5 mln zł.

Dzięki pracy sądeckich i krakowskich policjantów zatrzymanych zostało dwóch kolejnych mężczyzn uczestniczących w nielegalnym procederze. Jeden z nich wpadł w ręce stróżów prawa na terenie Sądecczyzny, drugi natomiast przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej zatrzymany został na krakowskim lotnisku.

Trzej mieszkańcy województwa małopolskiego w wieku 27, 40 i 43 lat w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu usłyszeli zarzuty przerabiania i przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, co jest zagrożone karą do 20 lat więzienia.

Wobec wszystkich podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Przez kilka miesięcy policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z pełnym zaangażowaniem realizowali czynności nie tylko na terenie Małopolski, ale również województwa świętokrzyskiego, gdzie zabezpieczono materiały oraz próbki do dalszych badań laboratoryjnych.

Warto podkreślić, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

( KWP w Krakowie / mw)