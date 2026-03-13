Ukrywał się 14 lat – został zatrzymany przez łódzkich policjantów Data publikacji 13.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego VIII Komisariatu Policji w Łodzi, zatrzymali 44-latka poszukiwanego, aż sześcioma podstawami prawnymi. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 2012 roku. Teraz najbliższe lata spędzi w więzieniu.

Kryminalni z VIII Komisariatu Policji w Łodzi, na podstawie sześciu podstaw prawnych - w tym pięciu listów gończych i jednego zarządzenia Prokuratury Rejonowej Łódź- Górna - od 2012 roku prowadzili czynności poszukiwawcze za 44-latkiem. Mężczyzna odpowiadał za różne przestępstwa i przez wiele lat celowo zmieniał miejsca przebywania oraz swój wygląd, aby uniknąć odpowiedzialności.

Prowadzone z dużą determinacją czynności sprawdzające i skrupulatna analiza wszelkich poszlak i informacji doprowadziły łódzkich kryminalnych do ustalenia pod jakim adresem obecnie ukrywa się poszukiwany.

Kiedy 12 marca 2026 roku, stróże prawa podjechali pod wytypowany przez siebie adres, po krótkiej obserwacji zauważyli jak szukany przez nich 44-latek wychodzi z mieszkania. Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Kompletnie zaskoczony mężczyzna został zatrzymany. Podczas legitymowania, chcąc uniknąć więzienia podał funkcjonariuszom dane brata. Prawda bardzo szybko wyszła na jaw, gdyż w mieszkaniu policjanci znaleźli jego dowód osobisty.

Po wykonaniu niezbędnych czynności, zatrzymany trafił do aresztu śledczego, gdzie zgodnie z dyspozycją sądów czeka go długoletnie odbycie kary za popełnione przestępstwa.