Twoje 1,5 % podatku może pomóc rodzinom po poległych policjantach Data publikacji 13.03.2026 Powrót Drukuj Każdego dnia policjanci pełnią służbę, dbając o bezpieczeństwo innych, często narażając przy tym własne życie. Niestety zdarza się, że nie wszyscy wracają później do swoich rodzin. Dlatego od 1997 roku Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach otacza opieką i wsparciem bliskich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, którzy oddali życie w służbie.

Twój 1,5% podatku to realna pomoc! Dzięki niemu Fundacja zapewnia wsparcie materialne, edukacyjne i psychologiczne rodzinom poległych funkcjonariuszy. Każda złotówka to szansa na lepszą przyszłość dla dzieci, które muszą dorastać bez jednego z rodziców.

Jak przekazać 1,5%?

To proste! Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000101309. Nic Cię to nie kosztuje, a dla rodzin po poległych policjantach to bezcenna pomoc.

Nie zapominajmy o tych, którzy oddali życie za nasze bezpieczeństwo. Twój 1,5% może zmienić czyjeś życie!