60-latek zatrzymany przez kryminalnych za podpalenia bankomatów Data publikacji 13.03.2026 Policjanci z Gdyni zatrzymali 60-letniego mieszkańca Gdyni podejrzanego o podpalenie bankomatów. Dzięki intensywnej pracy kryminalnych mężczyzna został ustalony i zatrzymany już następnego dnia po zdarzeniu. W dniu zatrzymania 60-latek groził podpaleniem jednego z komisariatów Policji. Na wniosek prokuratury sąd zadecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego wobec zatrzymanego, w postaci dwóch miesięcy aresztu. Za zniszczenie mienia i groźby karalne może trafić do więzienia na okres 5 lat.

W poniedziałek 9 marca br. przed godziną 18.30 policjanci otrzymali dwa zgłoszenia dotyczące podpalenia bankomatów w centrum Gdyni. Do pierwszego zdarzenia doszło przy ul. Świętojańskiej, natomiast drugi bankomat został podpalony przy Skwerze Kościuszki.

Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren zdarzenia oraz rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia sprawcy. W działaniach uczestniczył również przewodnik z psem służbowym. Technik kryminalistyki przeprowadził oględziny, podczas których zabezpieczył ślad biologiczny, osmoliny oraz butelkę po substancji łatwopalnej. Policjanci zabezpieczyli także monitoring, na którym utrwalono wizerunek sprawcy.

Dzięki intensywnej pracy kryminalni ustalili tożsamość mężczyzny podejrzewanego o podpalenia i już następnego dnia zatrzymali 60-letniego mieszkańca Gdyni. W trakcie zatrzymania mężczyzna groził, że podpali jeden z komisariatów Policji. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna był już wcześniej notowany oraz jest poszukiwany celem odbycia kary 15 dni pozbawienia wolności za szalbierstwo. W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że kilka dni wcześniej ten sam mężczyzna podpalił również inny bankomat. Łączna wartość strat spowodowanych jego działaniem została oszacowana na ponad 175 tysięcy złotych.

W czwartek (12 marca) funkcjonariusze doprowadzili 60-latka do Prokuratury Rejonowej w Gdyni. Prokurator przeprowadził z mężczyzną czynności procesowe, w tym przesłuchanie oraz na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawił mu zarzuty uszkodzenia mienia, oraz kierowania gróźb karalnych. Na wniosek Prokuratury, Sąd Rejonowy w Gdyni zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.