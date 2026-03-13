Nie daj się oszukać – przestępcy stosują fałszywe instrukcje przeniesienia i wpłaty środków Data publikacji 13.03.2026 Powrót Drukuj W ostatnim czasie pojawiły się nowe próby wyłudzeń, w których oszuści podszywają się pod instytucje finansowe (w tym Narodowy Bank Polski) i powołują się na fałszywe „procedury bezpieczeństwa”. W obu wariantach przestępcy wykorzystują płatności natychmiastowe, jednak w zupełnie różny sposób – i żaden z nich nie ma nic wspólnego z działaniami banków ani Narodowego Banku Polskiego.

Trzy scenariusze oszustwa:

„Instrukcja technicznego przeniesienia środków” – oszuści nakłaniają ofiarę do wygenerowania w aplikacji mobilnej kodu do płatności natychmiastowej i podania go rzekomemu „operatorowi bezpieczeństwa”, co w rzeczywistości umożliwia przestępcom natychmiastowe przejęcie pieniędzy. „Instrukcja wpłaty środków na rachunek zastępczy” – oszuści instruują ofiarę, aby udała się do bankomatu/wpłatomatu i dokonała fizycznej wpłaty gotówki korzystając z usługi szybkiej płatności mobilnej, co w praktyce skutkuje przekazaniem środków bezpośrednio na konto kontrolowane przez przestępców. „Instrukcja wpłaty środków w bitomacie” – oszuści nakłaniają ofiarę do wypłacenia środków z rachunków bankowych, a następnie udania się do bitomatu i wpłacenia gotówki z wykorzystaniem przekazanego przez sprawców kodu QR, co skutkuje zakupem kryptoaktywów i ich transferem na portfel kontrolowany przez sprawców.

Uwaga!

Banki, w tym Narodowy Bank Polski, nigdy nie proszą klientów o przeniesienie środków lub ich wpłatę na „rachunki zastępcze”, „techniczne”, „bezpieczne” ani o podawanie kodów przez telefon. Każda taka prośba oznacza próbę oszustwa.

Jak się chronić?

Nie wykonuj żadnych operacji finansowych pod presją czasu – sztuczne wywoływanie pośpiechu jest typowym narzędziem oszustów. Nie ufaj komunikatom o „incydentach bezpieczeństwa”, które wymagają natychmiastowych przelewów lub wpłat – to charakterystyczny element ataków. Nie przenoś środków na „rachunki zastępcze”, „techniczne” ani „bezpieczne” – banki nie korzystają z takich rozwiązań. Nie wpłacaj na niczyje polecenie pieniędzy do „bitomatów”. W przypadku podejrzenia usiłowania popełnienia przestępstwa lub w sytuacji, gdy przestępstwo to zostało popełnione niezwłocznie poinformuj o tym swój bank oraz złóż zawiadomienie w jednostce Policji.

FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP - Centrum Wymiany i Analiz Informacji Sektora Finansowego

Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji

FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP – jednostka operacyjna funkcjonująca w ramach Zespołu Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich, która gromadzi, analizuje oraz przekazuje w ramach sektora bankowego i we współpracy z organami ścigania oraz innymi instytucjami informacje dotyczące możliwych zagrożeń oraz o incydentach o charakterze przestępczym, godzących w bezpieczeństwo banków lub ich klientów.