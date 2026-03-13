Seminarium szkoleniowe w KGP - przeciwdziałanie handlowi ludźmi i prewencja samobójstw Data publikacji 13.03.2026 Powrót Drukuj W dniach 10–12 marca br. w Warszawie odbyło się seminarium szkoleniowe poświęcone zagadnieniom prewencji samobójstw oraz przeciwdziałania handlowi ludźmi, zorganizowane przez Wydział Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. W spotkaniu udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji, koordynatorzy z komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji. Seminarium stanowiło ważną platformę wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych standardów działań profilaktycznych realizowanych przez Policję.

Pierwszy dzień szkolenia został poświęcony zagadnieniom związanym z prewencją samobójstw. Zajęcia prowadziła Naczelnik Wydziału Psychologów Policyjnych z Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkoleń Policji Pani Izabela Solarska, mł. insp. Dorota Pater, radca Wydziału Psychologów Policyjnych oraz negocjator policyjny sierż. szt. Anna Gruszkowska ze Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP . W trakcie spotkania omówiono m.in. rolę służb mundurowych w reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz znaczenie właściwej komunikacji z osobą znajdującą się w kryzysie psychicznym. Podkreślono, że ochrona zdrowia i życia jest jednym z podstawowych zadań służb mundurowych, a skuteczność działań w sytuacjach kryzysowych wymaga otwartości, uważności oraz gotowości do dostrzeżenia perspektywy osoby potrzebującej pomocy. W trakcie szkolenia zwrócono uwagę, że każdy człowiek może znaleźć się w sytuacji kryzysowej, dlatego tak ważne jest reagowanie na wszystkie zgłoszenia oraz właściwa ocena sytuacji. Podkreślono również, że zachowania samobójcze zazwyczaj nie mają jednej przyczyny - są wynikiem wielu nakładających się czynników, takich jak problemy osobiste, zawodowe, zdrowotne czy społeczne. Omówiono także znaczenie empatii i właściwego podejścia w bezpośrednim kontakcie z osobą znajdującą się w kryzysie.

Drugi dzień seminarium poświęcony był problematyce handlu ludźmi, jednego z najpoważniejszych przestępstw naruszających prawa człowieka. Szkolenie prowadzili przedstawiciele Fundacji Vela: Collina Carswell - ekspert ds. współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi, Marilena Ioannidou - dyrektor programowy Fundacji Vela oraz Marta Karol - specjalista ds. programów. Podczas warsztatów omówiono współczesne mechanizmy działania sprawców handlu ludźmi, metody identyfikacji potencjalnych ofiar oraz znaczenie współpracy międzyinstytucjonalnej w systemie przeciwdziałania temu przestępstwu. Eksperci przedstawili także przykłady dobrych praktyk oraz doświadczenia wynikające z działań podejmowanych na rzecz wsparcia osób pokrzywdzonych. Istotnym elementem spotkania była także dyskusja dotycząca roli Policji w systemie przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz znaczenia działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Ostatni dzień spotkania poświęcony był omówieniu bieżących zagadnień związanych z realizacją nowych projektów Komendy Głównej Policji w obszarze profilaktyki społecznej oraz przeciwdziałania handlowi ludźmi. Podczas tej części seminarium przedstawiono aktualne działania realizowane przez Wydział Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP , a także omówiono bieżące sprawy związane z realizacją przedsięwzięć profilaktycznych oraz współpracą z jednostkami organizacyjnymi Policji. Była to również okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy koordynatorami z poszczególnych jednostek Policji oraz dyskusji na temat wyzwań pojawiających się w codziennej służbie.

Seminarium stanowiło istotną przestrzeń do wymiany doświadczeń, wiedzy oraz dobrych praktyk pomiędzy funkcjonariuszami i ekspertami zajmującymi się zarówno problematyką zachowań samobójczych, jak i zjawiskiem handlu ludźmi. Tego typu spotkania sprzyjają również wypracowywaniu wspólnych kierunków działań oraz standardów w zakresie profilaktyki, co przekłada się na podnoszenie jakości i efektywności przedsięwzięć realizowanych przez Policję.

(Biuro Prewencji KGP)