Zarzuty korupcyjne dla 49-latka Data publikacji 16.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krośnie, prowadzą postępowanie dotyczące przestępstwa przekroczenia uprawień przez funkcjonariusza publicznego. Funkcjonariusze zatrzymali 49-latka pełniącego funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sanoku. Mężczyzna przekraczał swoje uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, co skutkowało brakiem prawidłowego nadzoru budowlanego. 49-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją KWP w Rzeszowie, realizując czynności służbowe zgromadzili materiał dowodowy, na podstawie którego Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła postępowanie przygotowawcze.

W ramach toczącego się śledztwa ustalono, że 49-letni mężczyzna, będąc funkcjonariuszem publicznym i pełniąc funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sanoku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnionego przestępstwa stałe źródło dochodu, przekraczał swoje uprawnienia, w ten sposób, że pełniąc funkcje kontrolne wobec kierowników budów oraz inwestorów jednocześnie na tych samych budowach, podejmował się zatrudnienia jako kierownik budowy, działając na szkodę interesu publicznego oraz wbrew przepisom Prawo Budowlanego. Swoim zachowaniem spowodował brak prawidłowego nadzoru budowlanego.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wydała postanowienie o zatrzymaniu mężczyzny i przymusowym doprowadzeniu do prokuratury.

5 marca 2026 r., funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją KWP w Rzeszowie zatrzymali Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sanoku, następnie mężczyzna został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Krośnie, gdzie usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Prokurator zastosował wobec mężczyzny wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 000 zł, zakazu opuszczania kraju, zawieszenia w czynnościach służbowych oraz zawieszenia w wykonywaniu zawodu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.

Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

(KWP w Rzeszowie / kp)