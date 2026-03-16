Konsekwencje brawury za kierownicą Data publikacji 16.03.2026 Powrót Drukuj O 120 km/h przekroczył dopuszczalną prędkość kierowca BMW. W obszarze zabudowanym pędził z prędkością 170 km/h. Konsekwencje, jakie poniósł 36-letni mieszkaniec powiatu staszowskiego za brawurową jazdę to - 2,5 tysiąca zł mandatu, 15 punktów karnych i utrata prawa jazdy. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez policjantów ruchu drogowego wchodzących w skład grupy SPEED z komendy wojewódzkiej w Rzeszowie.

W miniony czwartek (12 marca) przed godziną 19.00, w miejscowości Siedlanka, na drodze wojewódzkiej nr 875, policjanci sprawdzili prędkość, z jaką poruszał się kierujący BMW. W miejscu, gdzie ograniczenie prędkości wynosiło 50 km/h, pędził aż 170 km/h.

Za przekroczenie prędkości o 120 km/h, 36-latek z powiatu staszowskiego został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych i 15 punktami karnymi. Mężczyzna stracił także prawo jazdy.

Tego samego dnia, kilkanaście minut wcześniej, w miejscowości Raniżów, policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej Volkswagena. I w tym przypadku powodem była prędkość. Za kierownicą pojazdu siedział 44-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego.

Na obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał o 60 km/h za szybko. Miał na liczniku 110 km/h.

Kierujący Volkswagenem stracił uprawnienia do kierowania pojazdami, a z jazdę niezgodną z przepisami został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych i 13 punktami karnymi.

W minioną środę i czwartek, policjanci ruchu drogowego wchodzący w skład grupy SPEED z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali łącznie 5 praw jazdy kierującym, którzy nie stosowali się do obowiązujących limitów prędkości.