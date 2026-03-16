CBŚP i KAS rozbiły grupę wystawiającą fikcyjne faktury VAT Data publikacji 16.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Krajową Administracją Skarbową zatrzymali w Warszawie pięć osób podejrzanych o wystawianie nierzetelnych faktur VAT. Działania przeprowadzono na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, która nadzoruje śledztwo w tej sprawie.

W minionym tygodniu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej, działając na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, przeprowadzili realizację na terenie Warszawy, w wyniku której zatrzymano pięć osób do sprawy związanej z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw o charakterze karnym oraz karnym skarbowym. Według ustaleń śledczych podejrzani mieli brać udział w procederze wystawiania oraz przyjmowania ponad 350 nierzetelnych faktur VAT o łącznej wartości przekraczającej 15 milionów złotych. Działania te doprowadziły do uszczuplenia należności z tytułu podatku VAT w wysokości niemal 3 miliony złotych. Części podejrzanych przedstawiono również zarzuty związane z praniem pieniędzy na kwotę przekraczającą 10 milionów złotych.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od lutego 2025 roku. Do tej pory zarzuty usłyszało łącznie 45 osób, w tym osoby kierujące zorganizowaną grupą przestępczą oraz jej członkowie.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Przestępczość związana z wystawianiem tzw. pustych faktur VAT powoduje poważne straty dla finansów publicznych. Uszczuplenia podatkowe zmniejszają wpływy do budżetu państwa, które przeznaczane są m.in. na ochronę zdrowia, edukację, bezpieczeństwo czy inwestycje infrastrukturalne. W konsekwencji działania tego typu uderzają w interes wszystkich obywateli oraz zaburzają uczciwą konkurencję na rynku gospodarczym, stawiając rzetelnych przedsiębiorców w gorszej sytuacji wobec podmiotów działających w szarej strefie.