Świętochłowiccy policjanci zatrzymali poszukiwanego ENA Data publikacji 16.03.2026 Powrót Drukuj Świętochłowiccy policjanci zatrzymali 28-letniego obywatela Gambii, wobec którego szwedzki sąd wydał europejski nakaz aresztowania za posiadanie niebezpiecznego narzędzia i narkotyków. Mężczyzna wpadł podczas interwencji dotyczącej awantury domowej.

15 marca br. świętochłowiccy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące awantury domowej, gdzie sprawca miał oddalić się przed ich przyjazdem. Po rozpoznaniu sytuacji ze zgłaszającą, w drodze do radiowozu mundurowi zauważyli mężczyznę, którego wygląd był zgodny z rysopisem sprawcy.

Podczas sprawdzenia 28-letniego obywatela Gambii w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym w styczniu bieżącego roku przez sąd w Szwecji. Mężczyzna był ścigany do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie niebezpiecznego narzędzia oraz narkotyków. 28-latek został zatrzymany i przekazany do dyspozycji wymiaru sprawiedliwości, a następnie trafi do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

Europejski nakaz aresztowania (ENA) – to uproszczona forma ekstradycji, stosowana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, umożliwiająca aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa albo już skazanej za nie i wydanie jej do kraju, w którym zostanie postawiona przed sądem lub będzie odbywać wcześniej orzeczoną karę.