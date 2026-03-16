Dwaj mężczyźni podejrzani o włamania do paczkomatów zatrzymani przez policjantów z Bogatyni Data publikacji 16.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Bogatyni zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o włamania do skrytek paczkomatów. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obu mężczyznom łącznie 9 zarzutów. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego w wieku 26 i 40 lat. Jak ustalili śledczy, młodszy z nich poszukiwany był przez wymiar sprawiedliwości na podstawie 5 listów gończych i 6 zarządzeń o zatrzymaniu i doprowadzeniu do zakładu karnego w celu odbycia kary ponad 6 lat pozbawienia wolności. Za popełnione przestępstwa zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komisariatu Policji w Bogatyni analizując zgromadzone materiały wytypowali i ustalili osoby mogące mieć związek z włamaniami do skrytek paczkomatów znajdujących się na terenie gminy Bogatynia.

W wyniku podjętych czynności policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu w wieku 26 i 40 lat. Młodszy z nich okazał się być poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości na podstawie 5 listów gończych i 6 zarządzeń o zatrzymaniu i doprowadzeniu do zakładu karnego. Mężczyzna ma do odbycia karę prawie 6 i pół roku więzienia.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyźni mieli włamywać się do skrytek paczkomatów, a także podejmować próby ich otwarcia w celu kradzieży znajdujących się tam przesyłek.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego 26-latek usłyszał łącznie sześć zarzutów dotyczących włamań oraz usiłowań włamań do skrytek paczkomatów, 40-latek natomiast dwa zarzuty związane z włamaniami do skrytek oraz jeden zarzut dotyczący kierowania pojazdem pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i cofniętych uprawnień do kierowania.

Obaj mężczyźni odpowiedzą teraz za swoje czyny przed sądem. Za kradzież z włamaniem grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.