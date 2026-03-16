Groził byłej partnerce pozbawieniem życia przy użyciu maczety i przedmiotu przypominającego broń palną Data publikacji 16.03.2026 Powrót Drukuj Nowodworscy policjanci zatrzymali 43-letniego mieszkańca powiatu nowodworskiego, który przez kilka miesięcy kierował groźby karalne wobec swojej byłej partnerki. Mężczyzna groził pozbawieniem życia kobiecie przy użyciu maczety oraz przedmiotu przypominającego broń palną. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli broń hukową, czarnoprochową oraz niebezpieczne narzędzie.

14 marca policjanci zatrzymali 43-letniego mieszkańca powiatu nowodworskiego podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych wobec swojej byłej partnerki. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna od kilku miesięcy kierował wobec kobiety groźby pozbawienia życia. Groźby te przekazywał zarówno w rozmowach, jak i w wysyłanych do niej wiadomościach, wskazując przy tym na możliwość użycia niebezpiecznego narzędzia przypominającego maczetę oraz przedmiotu przypominającego broń palną. W kierowanych do niej wiadomościach używał również słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

Policjanci pojechali do miejsca zamieszkania 43-latka. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli broń hukową oraz broń czarnoprochową, które nie wymagają pozwolenia, a także przedmiot przypominający maczetę.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do jednostki Policji, gdzie usłyszał już zarzuty.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku /aw)