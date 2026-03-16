Skuteczna i błyskawiczna reakcja policjantów uratowała życie nastolatka Data publikacji 16.03.2026 Powrót Drukuj Czasem o ludzkim życiu decydują sekundy. W takich momentach liczą się opanowanie, zdecydowanie i empatia. Dzięki profesjonalnej reakcji policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Oławie udało się zapobiec tragedii i uratować życie młodego chłopca. W sytuacjach kryzysowych najważniejsze jest, aby nie zostawać z problemami samemu i nie bać się prosić o pomoc.

W sobotę, 14 marca br., około godziny 16:50 policjanci z oławskiej patrolówki zostali wysłani na pilną interwencję do jednego z budynków na terenie miasta. Zgłoszenie dotyczyło chłopca, który miał siedzieć na oknie i płakać.

Policjanci natychmiast podjęli działania. Jeden z funkcjonariuszy rozpoczął spokojną rozmowę z nastolatkiem.

W tym samym czasie policjantka wbiegła na klatkę schodową i wykorzystując moment, w którym chłopak był skupiony na rozmowie, funkcjonariuszka chwyciła go i wciągnęła do budynku.

Policjanci zaopiekowali się nim, starając się go uspokoić i zapewnić wsparcie do czasu przyjazdu jego rodziny.

Ta interwencja pokazuje, jak ogromne znaczenie mają profesjonalizm, opanowanie i empatia policjantów. Dzięki szybkiej reakcji i wzorowej współpracy funkcjonariuszy udało się zapobiec tragedii i uratować życie nastolatka.

Dziękujemy również osobie, która nie pozostała obojętna i natychmiast powiadomiła służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. To pokazuje, jak ważna jest reakcja świadków – jeden telefon może uratować czyjeś życie.

( KWP we Wrocławiu / kc)