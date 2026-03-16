17-latek podejrzany o oszustwa "na pracownika banku" trafił do aresztu Data publikacji 16.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Kościerzyny zatrzymali 17-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o udział w oszustwie metodą „na pracownika banku”. W wyniku działania przestępców 55-letnia mieszkanka powiatu kościerskiego straciła ponad 26 tys. zł. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu młodego mężczyzny na dwa miesiące.

9 marca 2026 roku do policjantów zgłosiła się 55-letnia mieszkanka powiatu kościerskiego, która poinformowała, że padła ofiarą oszustów. Funkcjonariusze ustalili, że do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku z działu bezpieczeństwa. Poinformował ją, że jej pieniądze są zagrożone i aby je zabezpieczyć powinna wykonać określone czynności. Zgodnie z poleceniami rozmówcy kobieta wykonywała wskazane instrukcje, które, jak zapewniał oszust, miały uchronić ją przed utratą pieniędzy. W trakcie wykonywania transakcji cały czas pozostawała w kontakcie telefonicznym z przestępcami. Oszuści wykonali kilka operacji na jej koncie. Dodatkowo do kobiety podjechał kurier, któremu przekazała swoją kartę bankomatową. Za jej pomocą wypłacono z bankomatu pieniądze. W wyniku działania przestępców 55-latka straciła ponad 26 tysięcy złotych.

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Oprócz przesłuchań świadków funkcjonariusze analizowali również monitoring. Wielogodzinna praca operacyjna pozwoliła na zatrzymanie podejrzanego. 11 marca br. w Gdańsku zatrzymano 17-letniego obywatela Ukrainy, mieszkańca Gdańska. Młody mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów oszustwa oraz kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Po analizie zgromadzonych materiałów i złożonych wyjaśnień prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Kościerzynie wniosek o zastosowanie wobec 17-latka tymczasowego aresztowania.

Decyzją sądu zatrzymany został tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy.