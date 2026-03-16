Ponad 61 kilogramów narkotyków wartości blisko 5 mln złotych nie trafi do nielegalnego obrotu Data publikacji 16.03.2026 Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Złotowie przy współpracy z Prokuraturą Rejonową w Złotowie przejęli ponad 61 kilogramów narkotyków. To efekt wielomiesięcznej, niezwykle intensywnej i wymagającej pracy, dzięki której narkotyki o czarnorynkowej wartości blisko 5 mln złotych nie trafią do nielegalnego obrotu. Zatrzymano jedną osobę.

Funkcjonariusze przez wiele tygodni pracowali nad sprawą, która wymagała wnikliwej pracy operacyjnej i analitycznej. 9 marca br. ustalenia policjantów pozwoliły na wytypowanie, a następnie zatrzymanie 23-letniego mężczyzny, który na terenie pustego budynku w gminie Złotów przechowywał nielegalne środki w celu wprowadzenia ich do obrotu.

Policjanci w wyniku przeszukania adresu ujawnili i zabezpieczyli ponad 61 kilogramów różnego rodzaju narkotyków, w tym mefedron, amfetaminę, MDMA, ponad 3400 sztuk tabletek ecstasy, 390 gum i lizaków z zawartością amfetaminy i MDMA oraz ponad 11 tysięcy sztuk tabletek o działaniu psychotropowym oraz na potencję.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Złotowie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić mu zarzut posiadania znacznych ilości środków psychotropowych oraz posiadania w celu wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych niedopuszczonych do sprzedaży na terenie Polski. Za tego rodzaju przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Złotowie przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury 12 marca br. zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.