Koronowscy policjanci pomogli mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 16.03.2026 Powrót Drukuj Determinacja i szybkie działanie policjantów z koronowskiego komisariatu pozwoliły w porę dotrzeć do młodego mężczyzny będącego w kryzysie emocjonalnym tuż po tym, jak zadzwonił z wołaniem o pomoc. Kluczową rolę odegrał dyżurny komisariatu nadkomisarz Marcin Heinrich, który tak umiejętnie prowadził rozmowę z 28-latkiem, że nie tylko udało się go patrolowi odnaleźć, ale przede wszystkim udzielić pomocy, a tym samym ocalić zagrożone życie.

Wszystko zaczęło się od telefonu, który odebrał w miniony piątek, 13.03.2026 r., około godziny 10.25 dyżurny Komisariatu Policji w Koronowie. Wynikało z niego, że 28-latek przebywający na moście nad Brdą w Koronowie znajduje się w poważnym kryzysie emocjonalnym i prosi o pomoc.

Nadkomisarz Marcin Heinrich natychmiast skierował w ten rejon patrol. Policjanci błyskawicznie dotarli we wskazane miejsce, jednak mężczyzny tam nie zastali. Sprawdzili też pobliski teren. W tym momencie kluczową okazała się rozmowa telefoniczna dyżurnego z 28-latkiem, podczas której policjant ustalił jego dokładną lokalizację oraz namówił go, by poczekał tam na przyjazd patrolu.

Determinacja policjantów opłaciła się. Na ulicy Przyrzecze policjanci, starszy sierżant Adam Szczygieł i sierżant Kacper Poraziński, zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi, który był zapłakany i roztrzęsiony. Natychmiast udzielili mu pomocy, starając się go uspokoić. Ta informacja trafiła do dyżurnego, który na miejskie skierował załogę pogotowia ratunkowego. Medycy po zbadaniu 28-latka zabrali go do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną pomoc medyczną.

Zdecydowane i natychmiastowe działanie dyżurnego oraz policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego komisariatu w Koronowie pozwoliły szybko dotrzeć do mężczyzny i podjąć czynności. Interwencje związane z ratowaniem życia są zawsze najtrudniejsze, gdyż policjanci mają świadomość, że każda minuta jest cenna. Szybko podjęta reakcja i udzielona pomoc doprowadziły do uratowania ludzkiego życia.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu.

Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. Możemy też zajrzeć na stronę psychologia.edu.pl, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

( KWP w Bydgoszczy / mw)