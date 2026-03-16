Wypadek z udziałem 11-letniego kierującego hulajnoga elektryczną Data publikacji 16.03.2026 Policjanci z Komisariatu Policji w Barcinie pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w Barcinie. W zderzeniu osobowego Volkswagena i hulajnogi elektrycznej poszkodowany został 11–latek jadący jednośladem.

W sobotę (14.03.2026) dyżurny żnińskiej komendy Policji otrzymał informację o zdarzeniu drogowym, do którego doszło około godziny 8:30 w Barcinie na ul. Świętego Wojciecha. Ze wstępnych ustaleń policjantów „drogówki”, skierowanych na miejsce zdarzenia wynikało, że kierująca samochodem osobowym marki Volkswagen Polo, włączając się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu poruszającemu się chodnikiem, jadącemu hulajnogą elektryczną. Efektem było zderzenie pojazdów.

Poszkodowany został 11-latek jadący hulajnogą. Chłopiec nie posiadał wymaganych uprawnień.

Zdarzenie wstępnie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Funkcjonariusze zatrzymali kierującej samochodem prawo jazdy, a o dalszych konsekwencjach zadecyduje sąd.

Warto podkreślić, że konsekwencje prawne mogą spotkać także rodziców lub opiekunów chłopca, którzy udostępnili mu pojazd pomimo nieposiadania wymaganego wieku i odpowiednich uprawnień. Odpowiedni wiek i uprawnienia są podstawowym warunkiem jaki należy spełnić, aby móc kierować tego typu pojazdem na drodze publicznej.

Przypominamy, że od 3 marca bieżącego roku dzieci poniżej 13-tego roku życia nie mogą kierować hulajnogą elektryczną ani urządzeniem transportu osobistego na drodze publicznej. Wyjątek stanowi strefa zamieszkania, gdzie osoby poniżej tego wieku mogą z nich korzystać, jednak wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

W przypadku osób w przedziale 13-18 lat wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Może to być karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Natomiast osoby, które ukończyły 18 lat mogą kierować hulajnogą elektryczną bez konieczności posiadania dodatkowych uprawnień.

Ponadto należy pamiętać, że hulajnogą elektryczna należy poruszać się po drodze dla rowerów. W przypadku jej braku po jezdni, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi do 30 km/h. Jazda hulajnogą elektryczną po chodniku dozwolona jest tylko w wyjątkowych okolicznościach – gdy nie ma drogi dla rowerów lub ruch na jezdni odbywa się z prędkością wyższą niż 30 km/h. Warunkiem korzystania z chodnika jest zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do ruchu pieszych praz ustępowanie im pierwszeństwa.

Policjanci przypominają, że maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej nie może przekraczać 20 km/h.

Apelujemy do użytkowników hulajnóg elektrycznych o rozwagę i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. Osoby z niej korzystające są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, co za tym idzie, za nieprzestrzeganie zasad muszą liczyć się z konsekwencjami.