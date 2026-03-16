25-latek podejrzany o zabójstwo Data publikacji 16.03.2026

W sobotę (14.03.2026 r.), przed godziną 10:00, dyżurny policji otrzymał zgłoszenie dotyczące zabójstwa, do którego doszło w jednym z domów przy ulicy Zawodzie. Osobą zgłaszającą był 25-letni mężczyzna, który poinformował, że zabił swojego 61-letniego ojca.

Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci oraz służby ratunkowe. Funkcjonariusze potwierdzili, że w domu znajduje się ciało 61-letniego mężczyzny. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. W trakcie prowadzonych czynności zabezpieczano ślady oraz dowody, które będą kluczowe dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej tragedii.

25-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Komisariatu Policji IV i usłyszał zarzut zabójstwa. Sąd zastosował wobec niego środek w postaci tymczasowego aresztowania.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do dożywotniego pozbawienia wolności. Śledczy będą teraz szczegółowo wyjaśniać przebieg oraz motywy działania podejrzanego.