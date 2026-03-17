Blisko 13 kilogramów narkotyków przejętych przez zambrowskich policjantów Data publikacji 17.03.2026 Powrót Drukuj Blisko 13 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych zabezpieczyli policjanci z Zambrowa. Zatrzymali także dwóch mężczyzn podejrzanych o ich posiadanie. Decyzją sądu 33-latek oraz 36-latek zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Policjanci z Zambrowa przeprowadzili skuteczną akcję, podczas której zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Pierwszy wpadł 36-latek. Z ustaleń mundurowych wynikało, że drogą ekspresową S8 jedzie Skoda, w której mogą być przewożone narkotyki. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania i zatrzymali pojazd do kontroli. Podczas sprawdzania samochodu okazało się, że informacje posiadane przez funkcjonariuszy potwierdziły się. 36 - letni pasażer miał przy sobie foliową torbę z niespełna kilogramem sprasowanej białej substancji. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że była to kokaina. W tym samym czasie policjanci zatrzymali drugiego z mężczyzn. 33 - latek wpadł w ręce kryminalnych, gdy biegł pomiędzy blokami z dwoma podróżnymi torbami. Jak się okazało, wypełnionymi narkotykami. Wstępne badania wykazały, że zabezpieczone substancje to między innymi 250 gramów kokainy, 2,3 kilograma ziela konopi innych niż włókniste, 8,6 kilograma substancji psychotropowej oraz ponad 600 gramów tabletek MDMA. W torbie 33-latka funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli także 23 sztuki amunicji, na której posiadanie mieszkaniec Zambrowa nie miał wymaganego zezwolenia. Dodatkowo podczas przeszukania miejsce zamieszkania mężczyzny znaleźli kolejne 35 gramów narkotyków.

36-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Mężczyzna dopuścił się tego czynu w warunkach recydywy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności, jednak ze względu na powrót do przestępstwa kara ta może zostać zwiększona nawet o połowę. Dodatkowo mundurowi zabezpieczyli 8800 złotych, które należały do 36-latka. 33-latek natomiast usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz posiadania amunicji bez wymaganego zezwolenia. Za te przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

